MLB》席格締200轟里程碑創首見紀錄 艾歐瓦迪好投助遊騎兵橫掃白襪

遊騎兵明星游擊手席格達成生涯200轟里程碑。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）今天對戰白襪，敲出生涯第200轟，寫下大聯盟一項首見紀錄，當家強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）繳出7局10K無失分的優質先發，遊騎兵終場以2：1擊敗白襪，3連戰完成橫掃。

遊騎兵明星游擊手席格在4局上狙擊白襪24歲右投斯特里尼（Nick Nastrini），瞄準85.2英哩滑球，一棒掃往右外野全壘打大牆外，形成一發陽春砲，本季第30轟出爐，助隊先馳得點。席格達成生涯200轟里程碑，成為史上第15位達成這項紀錄的游擊手，他也是大聯盟史上第一位達成這項數據的游擊左手砲。

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遊騎兵7局上再添1分，白襪在最後半局展開反攻，明星終結者葉茲（Kirby Yates）9下登板關門，解決羅伯特（Luis Robert Jr.）之後被下一棒班尼泰迪（Andrew Benintendi）擊出右外野陽春砲，所幸葉茲及時回穩，連續抓到2個出局數守住勝利，本季第25場救援成功順利入袋，7局10K無失分的艾歐瓦迪也進帳本季第10勝，斯特里尼雖繳出6局失1分的好投，但仍悲情吞下6連敗，生涯首勝尚未開胡。

艾歐瓦迪。（美聯社）

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