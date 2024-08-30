晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》席格締200轟里程碑創首見紀錄 艾歐瓦迪好投助遊騎兵橫掃白襪

2024/08/30 08:58

遊騎兵明星游擊手席格達成生涯200轟里程碑。（今日美國）遊騎兵明星游擊手席格達成生涯200轟里程碑。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）今天對戰白襪，敲出生涯第200轟，寫下大聯盟一項首見紀錄，當家強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）繳出7局10K無失分的優質先發，遊騎兵終場以2：1擊敗白襪，3連戰完成橫掃。

遊騎兵明星游擊手席格在4局上狙擊白襪24歲右投斯特里尼（Nick Nastrini），瞄準85.2英哩滑球，一棒掃往右外野全壘打大牆外，形成一發陽春砲，本季第30轟出爐，助隊先馳得點。席格達成生涯200轟里程碑，成為史上第15位達成這項紀錄的游擊手，他也是大聯盟史上第一位達成這項數據的游擊左手砲。

遊騎兵7局上再添1分，白襪在最後半局展開反攻，明星終結者葉茲（Kirby Yates）9下登板關門，解決羅伯特（Luis Robert Jr.）之後被下一棒班尼泰迪（Andrew Benintendi）擊出右外野陽春砲，所幸葉茲及時回穩，連續抓到2個出局數守住勝利，本季第25場救援成功順利入袋，7局10K無失分的艾歐瓦迪也進帳本季第10勝，斯特里尼雖繳出6局失1分的好投，但仍悲情吞下6連敗，生涯首勝尚未開胡。

艾歐瓦迪。（美聯社）艾歐瓦迪。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中