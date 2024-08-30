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MLB》3響砲做白工！運動家牛棚炸鍋、佛里朵再見安助紅人逆轉

2024/08/30 09:03

敲出再見安打的佛里朵，賽後被潑飲料慶祝。（法新社）敲出再見安打的佛里朵，賽後被潑飲料慶祝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人與運動家3連戰的最後1場比賽，運動家開路先鋒巴特勒（Lawrence Butler）在今日雖上演單場3響砲，但在9局自家牛棚炸鍋，最終被紅人佛里朵（TJ Friedl）敲出再見安打，運動家以9：10遭到逆轉，無法在系列賽完成橫掃。

運動家全場敲出14支安打攻下9分，巴特勒本場的3支全壘打總共包辦4分打點，個人近3場比賽狂轟5發全壘打，砲管相當火燙，OPS（整體進攻指數）已從賽前的.777上升到.816。

紅人部分，前8局雖僅敲出5支安打，但靠著班森（Will Benson）與史岱芬森（Tyler Stephenson）的陽春砲的，以及6局下半不靠任何安打就能攻下3分的幫助下，總計仍有7分進帳。

9局下半運動家換上年僅24歲的菜鳥霍爾曼（Grant Holman）上場關門，面對前3棒投出2保送也被打出1支安打，再加上自身暴投誤事，將局面形成滿壘危機，今日有開轟表現的史岱芬森再度把握機會，敲出三游間穿越安打，雙方分差僅剩1分，接著輪到佛里朵（TJ Friedl）打擊，他也一棒打穿一二壘防線，形成一支2分打點的再見安打，霍爾曼1個出局數都沒抓到，吞下生涯首次的救援失敗。

無論運動家還是紅人，雙方在今年的戰績皆未到達5成（前者58勝76敗，後者64勝70敗），想要在今年嘗到季後賽的滋味希望渺茫。

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