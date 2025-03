MLB》3響砲做白工！運動家牛棚炸鍋、佛里朵再見安助紅人逆轉

敲出再見安打的佛里朵,賽後被潑飲料慶祝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人與運動家3連戰的最後1場比賽,運動家開路先鋒巴特勒(Lawrence Butler)在今日雖上演單場3響砲,但在9局自家牛棚炸鍋,最終被紅人佛里朵(TJ Friedl)敲出再見安打,運動家以9:10遭到逆轉,無法在系列賽完成橫掃。

運動家全場敲出14支安打攻下9分,巴特勒本場的3支全壘打總共包辦4分打點,個人近3場比賽狂轟5發全壘打,砲管相當火燙,OPS(整體進攻指數)已從賽前的.777上升到.816。

紅人部分,前8局雖僅敲出5支安打,但靠著班森(Will Benson)與史岱芬森(Tyler Stephenson)的陽春砲的,以及6局下半不靠任何安打就能攻下3分的幫助下,總計仍有7分進帳。

9局下半運動家換上年僅24歲的菜鳥霍爾曼(Grant Holman)上場關門,面對前3棒投出2保送也被打出1支安打,再加上自身暴投誤事,將局面形成滿壘危機,今日有開轟表現的史岱芬森再度把握機會,敲出三游間穿越安打,雙方分差僅剩1分,接著輪到佛里朵(TJ Friedl)打擊,他也一棒打穿一二壘防線,形成一支2分打點的再見安打,霍爾曼1個出局數都沒抓到,吞下生涯首次的救援失敗。

無論運動家還是紅人,雙方在今年的戰績皆未到達5成(前者58勝76敗,後者64勝70敗),想要在今年嘗到季後賽的滋味希望渺茫。

