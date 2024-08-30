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NBA》「你不知道什麼時候會拿到球…」 塔圖姆再談奧運板凳經驗

2024/08/30 08:59

塔圖姆再談奧運經驗，表示雖然自己不受重用，但心態上沒有受到影響。（資料照，歐新社）塔圖姆再談奧運經驗，表示雖然自己不受重用，但心態上沒有受到影響。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今年順利在巴黎奧運奪金，不過塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）不受重用成為話題，對此他再度受訪談到這段經驗，表示雖然不知道什麼時候會拿到球，但並沒有為此感到悶悶不樂。

塔圖姆接受《The Athletic》記者韋斯（Jared Weiss）採訪，回顧這次的巴黎行，他表示知道自己的確錯失了一些投籃，也不知道上場的時候，什麼時候會拿到球，但這就是比賽的一部分。

「當然我想有更多貢獻。」塔圖姆說，他從3歲開始在YMCA打球，一路打上來都沒有遇到坐冷板凳的狀況，這次奧運對他來說是場挑戰。對於外界的報導，塔圖姆表示無論是好的、是壞的他都有看，這些對他感觸很深。

不過塔圖姆表示，外界的噪音並沒有影響到他，他沒有對這個世界感到憤怒，反之他就是做好準備、完成球隊對他的要求，「最後我贏下了金牌，沒錯吧。」塔圖姆說道。

「我有了兩面金牌，我有（NBA）冠軍，可是所有的事情沒有必要照你預期的發展，對吧？」塔圖姆說這次奧運後他學到很多，這就是過程，目前他準備好在例行賽空檔前好好休息一下，並準備好迎接新賽季。

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