MLB》前道奇金手套老將迎來轉隊初登場 坦言「很開心能一起努力」

海沃德。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前被道奇DFA（指定讓渡）而轉戰太空人的5屆金手套老將海沃德（Jason Heyward），今日面對皇家的比賽擔任先發右外野手打第8棒，賽前來到新球隊後，坦言很開心能一起努力，也希望把握這次的機會能多多參與比賽。

海沃德來到美粒果球場（Minute Maid Park）後，他表示能夠踏進新的休息室，一直都是件很新奇的事情，「但更重要的，尤其當球隊每天都在想辦法贏球時，我很開心能每天和他們一起努力。」

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海沃德坦言，他知道這裡有很多球員都是2017與2022年的奪冠核心，也有許多年輕的好手，對他來說是另一個機會，能與未來可能進入名人堂的球星一同奮戰，而且這個機會他並不視為理所當然，「我今年有幾次進出IL（傷兵名單），我希望我能多參與比賽，也希望能讓我有機會再多打幾個月。」

這位35歲資深老將的到來，也讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，他與海沃德所談的第1件事，就是對於能來到這裡有多麼興奮，「他能來這裡我也很興奮，這傢伙先前待在很優異的球隊、身處在想奪冠的的環境中。我與很多人都有聊過，包括教練或球員都有說有關他的偉大事蹟，總之我很興奮我能擁有他。」

今天面對皇家的賽前，海沃德在道奇累計63場出賽，打擊三圍.208/.289/.393，標準化進攻指數91（OPS+，100為聯盟平均），並有6轟與28分打點的表現。

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