MLB》自大谷翔平後第一人！天使新星遊擊開轟寫隊史首見偉業

〔體育中心/綜合報導〕天使隊今天以3:0完封老虎,中止7連敗,新星游擊手內托(Zach Neto)此役敲出本季第20轟,完成單季「20轟20盜」里程碑,寫下紀錄。

天使此役在4局上靠著莫尼亞克(Mickey Moniak)適時二壘安打先馳得點,5局上內托敲出本季第20轟,再為天使追加分數。新秀右投科查諾維奇(Jack Kochanowicz)主投6局無失分,奪下本季第2勝,也幫助天使在系列戰中免遭橫掃。

內托今賽前已累積23次盜壘,這場比賽開轟後本季來到20轟,成為繼大谷翔平之後,天使隊史第8位達成單季「20轟20盜」的打者,同時還是隊史第一位完成此壯舉的內野手。

此外,內托也是自1970年佛雷葛希(Jim Fregosi)擊出22轟以來,首位單季敲出20轟以上的天使游擊手,本季天使還剩下28場比賽,內托有望打破佛雷葛希的紀錄。

