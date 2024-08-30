MLB》自大谷翔平後第一人！天使新星遊擊開轟寫隊史首見偉業

內托。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天以3：0完封老虎，中止7連敗，新星游擊手內托（Zach Neto）此役敲出本季第20轟，完成單季「20轟20盜」里程碑，寫下紀錄。

天使此役在4局上靠著莫尼亞克（Mickey Moniak）適時二壘安打先馳得點，5局上內托敲出本季第20轟，再為天使追加分數。新秀右投科查諾維奇（Jack Kochanowicz）主投6局無失分，奪下本季第2勝，也幫助天使在系列戰中免遭橫掃。

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內托今賽前已累積23次盜壘，這場比賽開轟後本季來到20轟，成為繼大谷翔平之後，天使隊史第8位達成單季「20轟20盜」的打者，同時還是隊史第一位完成此壯舉的內野手。

此外，內托也是自1970年佛雷葛希（Jim Fregosi）擊出22轟以來，首位單季敲出20轟以上的天使游擊手，本季天使還剩下28場比賽，內托有望打破佛雷葛希的紀錄。

Zach Neto goes deep for his 20th homer of the year and for his first 20/20 season! pic.twitter.com/Pi0DwjNyfU — MLB （@MLB） August 29, 2024

Zach Neto is the first @Angels infielder in franchise history to have a 20/20 season! pic.twitter.com/XpItXelqrz — MLB （@MLB） August 29, 2024

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