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MLB》連20年大聯盟登板 紅襪44歲左投寫生涯里程

2024/08/30 10:08

44歲資深左投希爾今天代表紅襪出賽，連續20個賽季在大聯盟登板，現役第一人。（法新社）44歲資深左投希爾今天代表紅襪出賽，連續20個賽季在大聯盟登板，現役第一人。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕44歲資深左投希爾（Rich Hill）今年季中與紅襪簽下小聯盟約，並僅用了10天就被升上大聯盟，而在回到大聯盟後，今天希爾終於等來了登板機會，這也讓他生涯連續20個賽季全都有在大聯盟出賽紀錄，成為了現役第一人。

今天紅襪對藍鳥的比賽中，希爾在第七局登板投球，接替投了6.2局的先發投手克勞佛（Kutter Crawford），在得點圈有人的情況下順利化解失分危機；八局上希爾繼續投球，並且用三上三下完成今天的任務。

總計希爾今天投了1.1局用了20個球，沒被擊出安打也沒失分，另外送出了2次三振，不過紅襪打線今天遭到封鎖，終場還是0比2敗給藍鳥。

今天登板投球後，希爾成為現役唯一一位連續20季在大聯盟投球的投手，同時也以44歲高齡，追平了紅襪「蝴蝶球大師」魏克菲爾德（Tim Wakefield）的隊史最老出賽紀錄。

同時，希爾成為2019年鈴木一朗（45歲）後大聯盟最老的出賽球員，如果單看投手的話，則是2018年柯隆（Bartolo Colon）後最年長大聯盟投手。

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