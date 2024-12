MLB》沒人辦到過！大谷翔平超神表現 創大聯盟史無前例偉業

大谷翔平。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平在8月份狂轟猛盜,不僅敲出12發全壘打,而且發動15次盜壘都成功,創下史無前例紀錄。

根據《OptaSTATS》表示,過往大聯盟歷史上,沒有其他球員能夠達成有一個月敲出至少12轟,並且有一個月嘗試至少15次盜壘都成功,大谷翔平成為史上第一人,更驚人的是,大谷還是在同一個月達成,展現力量兼具速度的極致。

大谷翔平今年再度打出史詩賽季,目前已累積44轟、43盜,而道奇還剩下25場例行賽,大谷將挑戰繼續堆高數字,有機會創下史上首見單季「50轟50盜」大紀錄。

