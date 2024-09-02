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TPBL》林書豪回歸新北國王 要跟弟弟林書緯再拚總冠軍

2024/09/02 11:47

林書豪跟新北國王續約。（國王提供）林書豪跟新北國王續約。（國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪今天在Instagram放上身穿新北國王戰袍照片，並宣布和弟弟林書緯將一起奮戰，迎接生涯第15個賽季，希望能在TPBL新賽季拿下總冠軍。

新北國王指出，林書豪於2023-24賽季來到國王，簽下一份1+1的合約，幫助球隊拿下隊史首座冠軍，今年休賽季選擇繼續征戰24-25新賽季，並與球團達成共識延長合約，再擁有一年的球員選擇權。

上月滿36歲的林書豪在國王的首個賽季繳出場均19.3分、5.2籃板、4.4助攻的全能數據，串聯起整個國王攻防表現，此外，他在克服季中傷勢後，與團隊在季後賽擊敗勁敵夢想家以及領航猿，幫助新北國王成功拿下隊史首座總冠軍，實踐禁衛軍王城榮耀的口號與目標。

國王休賽季最重要的任務之一，就是和書豪繼續一起挑戰新賽季，總經理毛加恩表示：「上個賽季我們可以從林書豪身上看到，令所有人值得學習的職業態度，包含領導風範、凝聚團隊能力都是幫助國王創造隊史的重要因素，球隊很榮幸能有書豪這樣的球員一起努力，非常高興能讓書豪繼續留在新北市；接下來在EASL東超締造更棒的成績也是我們期盼能突破的其中一個目標，能看到林書豪繼續在台灣籃壇繼續發光發熱真的很開心，能擁有他持續在球場奔馳是台灣球迷的福氣。」

林書豪說：「第15年！非常興奮能與弟弟林書緯跟其他兄弟們再共同奮戰。人家說，爬到巔峰不容易，但要留在巔峰更困難。捍衛總冠軍不會是件容易的事，但我們很興奮期待面對這個挑戰。對於我的健康以及能夠上場打球的每一季都充滿感恩與珍惜。」

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