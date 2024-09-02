台北賽》因咳血痰就醫休養 周天成復原狀況佳最大目標依舊是冠軍

周天成領軍台灣選手征戰台北羽球公開賽。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣一哥周天成日前驚傳咳出血痰而赴院檢查治療，今天他出席台北羽球公開賽記者會時表示，目前狀況非常好，參賽沒有問題，也希望能夠一場一場打好，衝擊冠軍。

周天成先前在日本公開賽4強賽前熱身時，使用呼吸阻力訓練器熱身，疑似因時間比較趕，所以呼吸急促導致頻率過快，到了球場後就覺得左肋骨疼痛，幸好經由物理治療師高敏珊緊急貼紮治療後狀況舒緩，得以上場。

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不過，打完日本公開賽決賽，周天成出現有血色的痰，緊急回台治療，檢查結果為左肺泡及周圍軟組織受傷，需休息1週，避免進行激烈運動。好在經過一段時間休養，小天恢復狀況良好，他說：「目前非常好！參賽是完全沒問題。」他也解釋，主要是日前在日本訓練時做得太急，才會出現這樣狀況，目前已無大礙。

周天成生涯曾於2016、2017、2019、2022年台北公開賽封王，今年將挑戰賽史第5冠，榮膺頭號種子。他表示，能夠健康參賽感覺很好，目前就是一場一場打，因為每場都可能是最後一場，無法預期會有什麼狀況，「當然可以的話，拿下冠軍還是最大目標。」

回到主場參賽，且門票早早售罄，周天成表示，很感謝大家對於羽球的支持，「能在主場觀眾面前展現球技、態度是何等幸運的事情，我會用最好的狀態去打好每一顆球。」

周天成領軍台灣選手征戰台北羽球公開賽。（記者林正堃攝）

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