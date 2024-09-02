桌球》連宰4名中國女將！20歲日本新星橫井咲櫻馬斯開特站爆冷封后

20歲的橫井咲櫻連退4名中國選手，拿下馬斯開特支線賽女單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕日本桌壇又有一顆明日之星冉冉升起！20歲的橫井咲櫻在剛結束的WTT馬斯開特支線賽，連宰4名中國新生代好手，拿下今年首座國際賽女單冠軍，明天公布的世界排名可望從78名竄升至56名，再創生涯最佳。

兩面弧圈打法的橫井咲櫻，在去年全日本錦標賽女單16強戰以4:1擊退前日本一姐伊藤美誠後一戰成名，之後在日本T聯賽也曾打敗現任日本一姐早田希娜、平野美宇等頂尖高手。

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橫井咲櫻在馬斯開特站突破中國隊的封鎖，16強先以3:1解決王曉彤，8強再以3:2逆轉范姝涵，4強面對18歲中國新星覃予萱也以3:1過關。

愈戰愈勇的橫井，決賽對決最後一名中國球員，第3局在化解兩個局點後，以11:5、11:7、13:11快意封后。

男單方面，上一站在歐洛慕奇站64強戰爆冷敗給16歲台灣新秀徐絃家的中國直拍橫打好手薛飛，這一站捲土重來，從16強戰起連續擊退黃友政、徐瑛彬和袁勵岑3名隊友，決賽再以9:11、11:6、11:5、11:9逆轉20歲的日本黑馬吉山僚一，拿下生涯首座成人組國際賽冠軍。

吉山僚一這一站扳倒溫瑞博、陳垣宇兩名中國新生代好手，世界排名可望從103上升至87名。

世界排名50的馮翊新在16強戰以1:3不敵中國左手新秀袁勵岑，無緣晉級8強。

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