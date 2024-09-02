MLB》傷癒歸隊首戰攻守俱佳！洋基303轟明星重砲盼找回昔日身手

瑞佐。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯303轟的洋基明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），今離開傷兵名單，重返洋基先發打線，並在攻守兩端都有亮眼演出，瑞佐也表示期望自己能越來越好。

瑞佐在美國時間6月16日因右前臂骨折脫離戰線，休息2個多月之後終於再度回到大聯盟。今天他擔任先發第7棒一壘手，4打數敲出2支安打，包含一支二壘安打，貢獻2分打點；防守端也在第2局接到史考特（Victor Scott II）的短打後速傳三壘刺殺跑者，攻守兩端都有好表現。

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「我感覺很棒，我在打擊區裡感到很舒適。」瑞佐賽後說道。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也相當滿意瑞佐的表現，「我特別喜歡那次短打的防守，成功抓到離本壘最近的跑者。」

然而這只是一場比賽的小樣本數據，瑞佐近年飽受傷病困擾，去年賽季他受到腦震盪影響提前關機，而他最後46場例行賽的攻擊指數僅有0.496；今年骨折之前，瑞佐的攻擊指數也只有0.630，狀況不甚理想。

不過瑞佐始終相信自己能回到去年腦震盪前的狀態，「這一直是我的心態，當事情不順利時，很容易就往負面的方向去，但重點是要回到正軌。這無需逃避，作為一名棒球員，這是你必須經歷的事情，希望我能走上正軌。」

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