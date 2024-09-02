晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》傷癒歸隊首戰攻守俱佳！洋基303轟明星重砲盼找回昔日身手

2024/09/02 14:10

瑞佐。（美聯社）瑞佐。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯303轟的洋基明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），今離開傷兵名單，重返洋基先發打線，並在攻守兩端都有亮眼演出，瑞佐也表示期望自己能越來越好。

瑞佐在美國時間6月16日因右前臂骨折脫離戰線，休息2個多月之後終於再度回到大聯盟。今天他擔任先發第7棒一壘手，4打數敲出2支安打，包含一支二壘安打，貢獻2分打點；防守端也在第2局接到史考特（Victor Scott II）的短打後速傳三壘刺殺跑者，攻守兩端都有好表現。

「我感覺很棒，我在打擊區裡感到很舒適。」瑞佐賽後說道。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也相當滿意瑞佐的表現，「我特別喜歡那次短打的防守，成功抓到離本壘最近的跑者。」

然而這只是一場比賽的小樣本數據，瑞佐近年飽受傷病困擾，去年賽季他受到腦震盪影響提前關機，而他最後46場例行賽的攻擊指數僅有0.496；今年骨折之前，瑞佐的攻擊指數也只有0.630，狀況不甚理想。

不過瑞佐始終相信自己能回到去年腦震盪前的狀態，「這一直是我的心態，當事情不順利時，很容易就往負面的方向去，但重點是要回到正軌。這無需逃避，作為一名棒球員，這是你必須經歷的事情，希望我能走上正軌。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中