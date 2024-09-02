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MLB》名教頭老爸現場見證 當年3歲小球僮首安出爐了

2024/09/02 14:51

達倫・貝克。（法新社）達倫・貝克。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟名教頭貝克（Dusty Baker）的兒子達倫・貝克（Darren Baker），剛被國民隊升上大聯盟，隨即在今天代打敲出生涯首安。國民隊此役14:1勝小熊。

去年還執教太空人隊的老貝克，熱身賽時曾在對手休息室直擊兒子達倫擊出滿貫砲。而達倫這次正式在例行賽升上大聯盟，已退休的貝克與妻子都沒錯過，兩人從加州飛抵華盛頓見證。

達倫代打敲出生涯首安，他說：「我還小的時候就幻想這畫面，實際上跟想像的差距不大。」老爸貝克則說：「我一直都相信他能成為大聯盟選手，因為這是他的目標。他為此付出時間跟努力，且他也有天分。他為此感到感恩，但他也像回家一般自在。」

達倫小時候最有名畫面之一，是才年僅3歲的他，在2002年世界大賽擔任小球僮，還因不小心離本壘太近，被父親麾下的球員們牽到安全的地方。

提及往事，貝克笑說：「他自己都不記得了，但持續會被提起。當下這些小故事也許有趣、或是有些難為情，但在人生當中，或許都是必然會發生的事。」

而在父母親見證下完成首安當下，達倫馬上找到觀眾席上的他們。達倫說：「我媽幾乎每場比賽都到，但爸爸因為大聯盟賽季，錯過我的不少比賽，很開心這個時刻他們都在，我永遠不會忘記。」

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