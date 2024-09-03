台北羽球公開賽開打、U18亞青賽Day2 今日賽事預告

台北羽球公開賽開打。（資料照，記者林正堃攝）
早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！
超級300系列台北羽球公開賽開打，台灣一姊戴資穎名列頭號種子，東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體為台灣拚冠，還有周天成、李佳豪等台灣好手參賽，請球迷不要錯過轉播。
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今日大聯盟有一場賽事轉播，由洋基對決遊騎兵，洋基將派出王牌柯爾（Gerrit Cole）登板，喜愛大聯盟的球迷千萬別錯過轉播囉!
U18亞青賽將迎來第2天賽程，今日原有2場轉播，由日本對決斯里蘭卡，晚間原為泰國對決南韓，敬請球迷鎖定轉播囉！
中華職棒有2場賽事，分別由中信兄弟對上台鋼雄鷹，以及樂天桃猿對戰統一獅，下半季賽事逐漸白熱化，球迷們不要錯過。
MLB
08:00 洋基VS遊騎兵 愛爾達體育1台
U18
13:30 日本VS斯里蘭卡
18：30 泰國VS南韓
轉播:緯來體育
台北公開賽
8:30-14:30 會外/內賽 MOMOTV
帕運桌球
15:55 淘汰賽
22:55 獎牌賽
愛爾達體育3台
日職
17:00 歐力士vs西武獅 DAZN3
17:00 福岡軟銀vs日本火腿 DAZN2
美網
06：00 DAY8賽事 博斯運動一台
23：30 DAY9賽事 博斯運動一台
中職
18:30 中信兄弟VS台鋼雄鷹 DAZN1、愛爾達體育2台
18：30 樂天桃猿VS統一獅 博斯運動一台、MOMO TV