台北羽球公開賽開打、U18亞青賽Day2 今日賽事預告

台北羽球公開賽開打。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

超級300系列台北羽球公開賽開打，台灣一姊戴資穎名列頭號種子，東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體為台灣拚冠，還有周天成、李佳豪等台灣好手參賽，請球迷不要錯過轉播。

請繼續往下閱讀...

今日大聯盟有一場賽事轉播，由洋基對決遊騎兵，洋基將派出王牌柯爾（Gerrit Cole）登板，喜愛大聯盟的球迷千萬別錯過轉播囉!

U18亞青賽將迎來第2天賽程，今日原有2場轉播，由日本對決斯里蘭卡，晚間原為泰國對決南韓，敬請球迷鎖定轉播囉！

中華職棒有2場賽事，分別由中信兄弟對上台鋼雄鷹，以及樂天桃猿對戰統一獅，下半季賽事逐漸白熱化，球迷們不要錯過。

MLB

08:00 洋基VS遊騎兵 愛爾達體育1台

U18

13:30 日本VS斯里蘭卡

18：30 泰國VS南韓

轉播:緯來體育

台北公開賽

8:30-14:30 會外/內賽 MOMOTV

帕運桌球

15:55 淘汰賽

22:55 獎牌賽

愛爾達體育3台

日職

17:00 歐力士vs西武獅 DAZN3

17:00 福岡軟銀vs日本火腿 DAZN2

美網

06：00 DAY8賽事 博斯運動一台

23：30 DAY9賽事 博斯運動一台

中職

18:30 中信兄弟VS台鋼雄鷹 DAZN1、愛爾達體育2台

18：30 樂天桃猿VS統一獅 博斯運動一台、MOMO TV

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法