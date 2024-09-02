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明星公益棒球賽助孤老 9/21斗六開打

2024/09/02 15:45

華山基金會明星公益棒球賽9月21日在斗六棒球場開打，即日起售票，每張200元，邀請大家相揪看球賽助孤老。（記者黃淑莉攝）華山基金會明星公益棒球賽9月21日在斗六棒球場開打，即日起售票，每張200元，邀請大家相揪看球賽助孤老。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕華山基金會雲林縣愛心天使站與台灣閃亮之星棒球隊將在9月21日辦理「愛老人明星公益棒球賽」，即日起開始售票，每張200元，台灣閃亮之星棒球隊員黃鐙輝、總教練張泰山及雲林縣長張麗善等人今（2）日一起呼籲大家把愛傳出去，相揪來看球賽助雲林孤老。

華山基金會雲林愛心天使站今天舉辦明星公益棒球賽助弧老記者會，藝人黃鐙輝、白吉勝、張泰山及縣長張麗善也率縣府團隊到場催票；張麗善表示，華山基金會每年結合社會團隊舉辦各種活動，為服務失能、失智及失依3失老人籌募服務經費，與台灣閃亮之星棒球隊已第6年合作，在斗六棒球場舉辦明星公益棒球賽為雲林老長輩揮棒募款。

張麗善感謝華山基金會愛心天使及志工，關懷訪視雲林轄內3失老人，不只居家環境改善、家務服務、送餐、陪同就醫取藥，這些服務都是免費，需要各界支持，921球賽當天很多藝人會來斗六棒球場，歡迎大家踴躍購票一起來支持公益助雲林老長輩。

黃鐙輝說，除了棒球賽，當天還有精彩表演，相信只要大家一起把愛分享出去，即可達到老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，每個老寶貝都是自己家中的長輩。

華山基金會雲林愛心天使站長楊舒婷指出，今年的明星公益棒球賽是第6屆，感謝雲林縣府及各界支持，華山基金會服務失能、失智、失依的長輩不中斷，誠摯邀請大家一起花200元看棒球做公益，愛心專線：05-5518925。

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