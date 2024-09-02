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台北賽》奧運雙金「麟洋配」合體在家拚冠 李洋點出最大挑戰

2024/09/02 16:06

東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體出席公開活動。（記者方賓照攝）東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體出席公開活動。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體出席公開活動，為蔡司台灣「新視代運動員支持計畫」站台，兩人也將重新合體在這週的台北公開賽登場，期盼為台灣取得佳績。李洋／王齊麟已經到比賽場地練球，李洋認為，場地風勢大是這次一大挑戰，還要再思考對策。

由於李洋已決定在今年賽季結束後退役，王齊麟在巴黎奧運後的日本公開賽、南韓公開賽都和新搭檔邱相榤聯手出擊，這次回到主場出賽，他選擇再次和雙金夥伴李洋合作，希望讓台灣球迷能在現場觀看「麟洋配」的合作最終戰。

李洋／王齊麟過去在台北公開賽最佳成績為2022年的亞軍，這次期盼挾著奧運奪金氣勢，一舉把金盃留在台灣。由於奧運後李洋先到日本度假，隨後王齊麟也馬不停蹄出國參賽，李洋先前只能先自己訓練，今天兩人在奧運後首度一起搭配，感覺毫不生疏。

兩人已經進到比賽場地訓練，李洋透露，比賽場地風很大，多少為進攻帶來考驗，「我們搭配這麼久，我還是第一次打到齊麟，我們可能要再想辦法突破。」

李洋／王齊麟這次台北賽榮膺頭號種子，首輪要面對世界排名84的法國組合卡托恩（Mael Cattoen）／雷諾瓦（Lucas Renoir），雙方沒有交手紀錄。

東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體出席公開活動。（記者方賓照攝）東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體出席公開活動。（記者方賓照攝）

東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體出席公開活動。（記者方賓照攝）東京、巴黎奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟在奧運後首度合體出席公開活動。（記者方賓照攝）

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