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高球》台南推廣高爾夫運動觀光 Q4目標5千人次達標

2024/09/02 17:11

市府今天舉辦「臺南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」成果發表會，並宣布已達第4季入境擊球人次5000人的目標訂購量。（台南市政府提供）市府今天舉辦「臺南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」成果發表會，並宣布已達第4季入境擊球人次5000人的目標訂購量。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局與教育部體育署合作推動發展地方特色運動觀光，今年7至9月推出「臺南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，市府今天宣布已達第4季入境擊球人次5000人的目標訂購量。韓國職業好手徐秀娟也來台南體驗，將台南運動觀光城市形象推向國際。

市府今日舉辦「臺南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」成果發表會，韓籍名氣球手徐秀娟特別出席。副市長葉澤山表示，在球場與業者通力合作下，台南已達成第4季入境擊球人次5000人的目標訂購量，也期待徐秀娟透過專業球手社群分享，吸引韓國等海外球友選擇至台南打球旅遊，讓台南運動觀光城市品牌形象打入國際市場。

葉澤山說，台南擁有5座高球場，各有各的特色優勢，周邊更有多元景點，適合發展高爾夫運動旅遊活動，此外，台南擁有具國際賽事規格的球場，擁有國際接待水準，價格也相較其他國家實惠，冬季晴暖且距離高雄小港機場不到1小時車程，交通相對便利。

徐秀娟表示，台南是她初次來台到訪的首座城市，行程中處處驚喜，過去冬天大多選擇泰國或越南等東南亞國家，透過這次合作發現台南與韓國之間交通便利且具價格上的優勢，因此承諾返國後，一定大力向親朋好友粉絲觀眾推薦至台南體驗擊球。

觀旅局長林國華指出，相當歡迎對台南高爾夫球行程有興趣的民眾，至台南旅遊網搜尋活動專區參考建議遊程及專案訂購方案，此外，前100名透過合作通路訂購專案的顧客，還可額外獲贈虎頭埤入園門票與電動船遊湖體驗，並鼓勵大家多多使用教育部體育署推出的動滋券，來台南不僅能享受美食，還可以體驗精彩的高爾夫之旅。

市府今天舉辦「臺南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」成果發表會，韓籍名氣球手徐秀娟（圖）特別出席。（台南市政府提供）市府今天舉辦「臺南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」成果發表會，韓籍名氣球手徐秀娟（圖）特別出席。（台南市政府提供）

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