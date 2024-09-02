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新北市長盃三級棒球賽展開 40支隊伍9/2至11/13開打

2024/09/02 17:12

新北市2024市長盃3級棒球賽40支隊伍熱血開打。（新北市體育局提供）新北市2024市長盃3級棒球賽40支隊伍熱血開打。（新北市體育局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市113學年度市長盃三級棒球錦標賽，今（2）日在三重棒球場舉行開幕典禮，由福營國中舞蹈老師與新泰國中棒球隊以應援舞展開序幕，體育局長洪玉玲致詞表示，學生們透過這次棒球賽事以各校名義對戰，未來有機會入選國家隊代表國家參加世界盃U15、U18的比賽而成為隊友，並鼓勵球員全力以赴，好好投入及享受比賽。

洪玉玲指出，新北市市長盃三級棒球錦標賽邁入第12年，是基層棒球的年度重要賽事，比賽分為三級，分別為青棒5隊、青少棒13隊及少棒22隊，總計40支隊伍學校參加，9月2日至6日由青少棒組在中山、大都會及三重棒球場舉行；青棒組在9月23至11月13日在中山、大都會、重新及三重棒球場舉行；少棒組則是10月15日至20日在重新棒壘球場及土城綜合棒壘球場舉行。

洪玉玲表示，今年市長盃開球儀式也與以往不同，特別邀請少棒、青少棒、青棒及成棒選手代表各一位，以四級傳球儀式代表四級傳承，少棒組代表是成功國小的李晉瑋，青少棒組由二重國中的林敏慶擔任代表，青棒組代表則是穀保家商的楊曜丞，成棒組代表為新北市成棒隊的盧奕呈；四級選手代表則是新北市成棒隊盧奕呈代表。

洪玉玲強調，這一系列的傳球象徵新北市棒球的四級戰力，從國小的學棒球，到國中的懂棒球，再到高中的練棒球，以及城市隊的棒球發展，展現新北市對棒球運動培育的支持重視，更重要能成為職棒選手和國家隊選手的培育搖籃。

新北市永和國中硬式棒球組球員進行賽前傳接球練習。（記者羅國嘉攝）新北市永和國中硬式棒球組球員進行賽前傳接球練習。（記者羅國嘉攝）

新北市永和國中硬式棒球組球員進行賽前暖場。（記者羅國嘉攝）新北市永和國中硬式棒球組球員進行賽前暖場。（記者羅國嘉攝）

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