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亞大籃》「我有Follow林志傑！」蒙古教頭對台灣黃金世代印象深刻

2024/09/02 18:19

蒙古隊總教練蒙赫圖文辛。（大專體總提供）蒙古隊總教練蒙赫圖文辛。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2024年第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽今在台北市立體育館點燃戰火，衛冕軍蒙古隊以73：70逆轉菲律賓隊，收下B組首勝。

蒙古隊本次以CITI大學為班底，打完上半場以31：37落後，易籃後持續緊咬比分，末節兩隊陷入拉鋸戰，倒數1分42秒雙方戰成70：70平手，27歲的前鋒恩赫巴亞斯加蘭（Amarbayasgalan Enkhbayasgalan）在倒數5.1秒上籃放進超前分，蒙古隊終場以3分差氣走菲律賓。恩赫巴亞斯加蘭攻下全隊最高15分，菲律賓177公分後衛福洛雷斯（Alfredo Flores）攻下30分做白工。

蒙古隊教頭蒙赫圖夫辛 （Davaadorj Munkhtuvshin）現為CITI大學校隊總教練，他認為，由於是第一場比賽，總是會打得比較辛苦，球員無法完全執行戰術，不過比賽後段改變防守策略，成功收到效果。

這是蒙赫圖夫辛第三度來台灣，前兩次都是以球員身份來台參賽，包括2008年代表蒙古隊參加亞大籃，他透露喜歡台灣的食物與天氣，「我喜歡夏天，蒙古只有3個月的夏天，其他時候都很冷。」

談及對台灣籃球的印象，蒙赫圖夫辛馬上回答：「我知道林志傑與田壘，以前在國際賽與他們對決過。」蒙赫圖夫辛不僅形容林志傑是台灣籃壇的「超級球星」，甚至也知道他尚未退役，「我有追蹤他的Instagram！」

菲律賓後衛福洛雷斯。（大專體總提供）菲律賓後衛福洛雷斯。（大專體總提供）

蒙古隊前鋒恩赫巴亞斯加蘭。（大專體總提供）蒙古隊前鋒恩赫巴亞斯加蘭。（大專體總提供）

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