MLB》豪寫57年史詩紀錄！ 大谷翔平入選單月最佳陣容

大谷翔平獲選大聯盟8月最佳陣容。（美聯社）
李冠霖／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布8月的單月最佳陣容，大谷翔平入選指定打擊，本月他雖然打擊率不高，但12轟、15盜都是大聯盟最高。
大谷翔平8月打擊率僅2成35，不過敲出12轟，跑出15次盜壘成功，打回22分打點，單月12轟與洋基賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟最高、15盜則是獨居大聯盟第一。數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，上一位能在單月全壘打與盜壘並列或獨居大聯盟第一的球員，是1967年4月的紅雀隊傳奇快腿布羅克（Lou Brock），大谷翔平成為史上第6位達成這項紀錄的球員。
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大聯盟8月最佳陣容除了大谷翔平外，捕手為皇家培瑞茲（Salvador Perez），一壘手為藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、二壘手為國民賈西亞（Luis Garcia Jr.）、游擊手為皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手為守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）、外野手三人分別為洋基賈吉、索托（Juan Soto）、教士梅里爾（Jackson Merrill），工具人則是大都會林多（Francisco Lindor）。
投手部分，先發5人為巨人史奈爾（Blake Snell）、老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）、費城人惠勒（Zack Wheeler）、勇士塞爾（Chris Sale）、藍鳥弗朗西斯（Bowden Francis），後援則是太空人哈德（Josh Hader）以及勇士伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）。
大聯盟8月最佳陣容出爐。（圖片取自MLB X）
大聯盟8月最佳陣容出爐。（圖片取自MLB X）