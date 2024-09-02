晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞大籃》「你來自哪裡不重要」陳子威盼把冠軍留在台灣

2024/09/02 19:50

陳子威。（大專體總提供）陳子威。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽今在台北市立體育館點燃戰火，台灣隊首戰以113：66擊敗印度大學聯隊搶下開門紅，進帳小組賽首勝。健行科大劉丞勳攻下全隊最高27分，政治大學宋昕澔挹注13分。 

台灣隊此次與印度、南韓壇國大學同為A組，總教練陳子威表示，由於對印度球隊陌生，只能在賽前觀察狀態，此役最重要的是幫助選手找回競技狀態，昨天是休兵日，因此今天上半場稍微沒有進入狀態，易籃後才漸入佳境。

台灣隊將在4日對決南韓隊，陳子威透露，看過檀國大學的比賽影片，對手全場壓迫性高，有提醒選手要預防這樣的狀況，希望盡快提升狀態。

台灣隊上週在跨聯盟邀請賽以賽代訓，陳子威表示，大學球員就是需要這種高強度的比賽，能夠對決職業球員對學生球員來說幫助不少。此外，藉由上週的賽事，球員也更了解自己的角色定位，希望可以在這次的亞大籃賽事發揮出來。

亞大籃繼2016年於蒙古舉辦後睽違8年再度舉行，台灣隊每屆都能闖入決賽，曾在2010年第3屆奪冠，陳子威不諱言，此次目標就是冠軍，他也提到，雖然這次是以政大為班底，但他在賽前特別提醒球隊，「無論你來自哪裡，這不重要，重要的是我們要去哪裡，重要的是要把冠軍留在台灣。」

宋昕澔。（大專體總提供）宋昕澔。（大專體總提供）

劉丞勳。（大專體總提供）劉丞勳。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中