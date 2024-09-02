亞大籃》「你來自哪裡不重要」陳子威盼把冠軍留在台灣

陳子威。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽今在台北市立體育館點燃戰火，台灣隊首戰以113：66擊敗印度大學聯隊搶下開門紅，進帳小組賽首勝。健行科大劉丞勳攻下全隊最高27分，政治大學宋昕澔挹注13分。

台灣隊此次與印度、南韓壇國大學同為A組，總教練陳子威表示，由於對印度球隊陌生，只能在賽前觀察狀態，此役最重要的是幫助選手找回競技狀態，昨天是休兵日，因此今天上半場稍微沒有進入狀態，易籃後才漸入佳境。

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台灣隊將在4日對決南韓隊，陳子威透露，看過檀國大學的比賽影片，對手全場壓迫性高，有提醒選手要預防這樣的狀況，希望盡快提升狀態。

台灣隊上週在跨聯盟邀請賽以賽代訓，陳子威表示，大學球員就是需要這種高強度的比賽，能夠對決職業球員對學生球員來說幫助不少。此外，藉由上週的賽事，球員也更了解自己的角色定位，希望可以在這次的亞大籃賽事發揮出來。

亞大籃繼2016年於蒙古舉辦後睽違8年再度舉行，台灣隊每屆都能闖入決賽，曾在2010年第3屆奪冠，陳子威不諱言，此次目標就是冠軍，他也提到，雖然這次是以政大為班底，但他在賽前特別提醒球隊，「無論你來自哪裡，這不重要，重要的是我們要去哪裡，重要的是要把冠軍留在台灣。」

宋昕澔。（大專體總提供）

劉丞勳。（大專體總提供）

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