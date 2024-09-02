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中職》後援轉先發的「後勁」十足 「還能投球已是祝福，為什麼不微笑？」

2024/09/02 20:06

台鋼雄鷹後勁。（資料照，記者陳志曲攝）台鋼雄鷹後勁。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在樂天桃猿時期是拿過救援王的豪勁，今年轉戰台鋼雄鷹後轉任先發並改名後勁之後，他不但角色轉換無礙更展現十足後勁，目前9場先發5勝0敗、防禦率2.32，直言無論是擔任後援或先發都很享受，「在生涯這個階段還能先發，已經是上帝給我的祝福了，我就是享受在場上為球隊貢獻。」

台鋼在3月宣布簽下後勁時，是將他定位成「備用」的第6號洋將，直到6月14日才升一軍進行首場先發就對統一獅拿下勝投，之後雖因妻子待產向球隊告假10天，但在先發輪值漸成穩定支柱，8月拿下3勝後還拿到2張單月投手MVP的選票，最終不敵獅隊本土強投古林睿煬。

「台鋼在接觸我時，就是跟我說先發或後援身分都有可能」，35歲的後勁談到，在休賽季時自己就先以先發投手的角色去調整，「因為要從先發轉到後援比較容易，如果來到這裡有需要的話，也比較好調整。」儘管在桃猿3季是以後援身分為主，但他過去在小聯盟時期就很習慣這兩種角色的轉換，「投手就是要想辦法去適應當下遇到的事情，像我今年就要把一次性的投球局數拉長、要去做一個循環，把循環慢慢適應之後，就能步上軌道。」

其實上月的4場先發，後勁原有機會全勝，但在8月21日先發7局無失分的勝投卻因後援投手黃群遭張育成再見3分砲而泡湯，然而他卻在賽後被捕捉到朝著黃群露出肯定笑容。談到當下情況，後勁則說：「我找不到不去微笑的理由，每天都還能打球就已是祝福，為什麼不微笑？黃群是很好的投手，有很好的球種，只要再有自信一點，我那時告訴他這些事情總會發生，就是繼續向前走。」

後勁前年在桃猿以36次救援成功拿下救援王獎項，轉隊後仍有老球迷會叫他的舊名，他也很寵粉地笑說：「如果叫我豪勁，我還是會轉頭的。」

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