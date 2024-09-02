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中職》球員時代發生很多次 潘忠韋希望潛規則消失

2024/09/02 20:51

潘忠韋。（本報資料照）潘忠韋。（本報資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕日前台鋼雄鷹陳文杰在領先6分時盜壘，使得棒球潛規則再度受到討論，球評潘忠韋球員時代碰到過很多潛規則，他表示，棒球潛規則完全沒有必要。另一位球評陳師正認為，職棒有潛規則無可厚非，業餘比賽就大可不必。

潘忠韋指出，棒球潛規則大概就大幅領先不能下盜壘等戰術，以及慶祝動作不能過大等兩大類，但是領先幾分才是勝利保證，當然不會有答案，像陳文杰發生爭議的盜壘是領先6分，今天大聯盟就有響尾蛇隊和小熊隊單局分別攻下8分和7分，領先的球隊用各種方法試圖得分並沒有錯。

過去大聯盟如果開轟後甩棒或慢慢跑壘，下一棒或開轟者的下一打席，幾乎都會被觸身球，西方投手對此特別敏感。潘忠韋表示，記憶中2003或04年有一次傷後歸隊就擊出全壘打，跑回本壘時對方投手風神卻對他叫罵，他本來不知道風神為何抓狂，隊友說應該是不滿他慢慢跑壘，但其實他的腳還沒有全好，並不是刻意慢慢跑。

潘忠韋表示，潛規則牽動到人的情緒，總是比較複雜，但也不是無法改變，前幾年大聯盟當局反其道而行，鼓勵年輕選手大動作慶祝開轟，大家逐漸適應，甩棒不再被視為違反潛規則，希望有一天潛規則都消失。

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