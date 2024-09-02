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推展國球 國立北門高中棒球隊獲金援每年10萬

2024/09/02 21:09

中信金融總務長王榕藝（右二）、中信金融執行長謝宗諺（右一）捐贈北門高中棒球隊，由校長吳俊憲（中）代表受贈。（北中提供）中信金融總務長王榕藝（右二）、中信金融執行長謝宗諺（右一）捐贈北門高中棒球隊，由校長吳俊憲（中）代表受贈。（北中提供）

〔記者楊金城／台南報導〕國立北門高中棒球隊成立8年來，儘管輸多贏少，熱愛棒球的球員仍持續訓練，自助人助，今天（2日）獲得中信金融管理學院及台颺國際股份有限公司捐贈每年10萬經費，支持北中棒球隊，推展國球。

中信金融管理學院總務長王榕藝代表捐贈每年10萬元，作為北中棒球隊添購器材、訓練經費，由校長吳俊憲代表受贈。王榕藝期望公益回饋在地，支持與鼓勵這群大男孩實現棒球的夢想。

北中棒球隊成立後，因欠缺訓練資源，球員們都是利用課餘時間自主訓練，由學長帶領學弟，用最土法煉鋼的方法練球，畢業校友為了幫助學弟參與各項賽事也努力考取Ｃ級棒球教練證。

隊長莊博洋表示，多數球員在上高中之前從未打過棒球，球技需要多磨練，參加黑豹旗、軟式聯賽預賽輸多贏少，但終有成長，球員們珍惜每次參賽，團結合作、快樂打球，今年暑假獲得全國社區學齡棒球大賽第16名、南區高中棒球聯賽8強。

北中訓育組長蔡孟庭說，棒球隊這些戰績讓隊員逐漸產生信心與自我認同感，他們肯定不是最強的球隊，但已穩健地走在變強的道路上。

吳俊憲勉勵學子努力追逐夢想，也要專注於學習，成就更好的自己。

北門高中棒球隊成立8年。（北中提供）北門高中棒球隊成立8年。（北中提供）

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