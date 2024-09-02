U18亞洲盃》台灣男籃「恨天高」 22分差不敵黎巴嫩吞首敗

U18亞洲盃男籃台灣不敵黎巴嫩。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024年U18亞洲盃男籃在約旦點燃戰火，台灣隊今面對人高馬大的黎巴嫩手感不佳，以75：97敗下陣來，苦吞小組賽首敗。

台灣隊此次由南山高中教頭楊宜峰領軍，與黎巴嫩、蒙古及澳洲同為A組，12人名單包括南山高中劉耕灝、陳均維、莊政隆、張奇恩、黃瀚陞、謝旻耕，光復高中張鈞淮、沈宥均、謝昀達，東泰高中邱繼揚、松山高中查傑以及能仁家商傅雋堯。

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黎巴嫩陣中坐擁6位身高200公分以上的長人，全隊最高的為204公分的大前鋒Hadi El Khatib，他的父親正是傳奇名將、前黎巴嫩戰神法迪（Fadi El Khatib）。

台灣隊面對身材高大的陌生對手，開賽就被打出單節32：17的攻勢，第二節逐漸找回狀況、開始能與黎巴嫩抗衡，易籃後持續追分，第三節在謝旻耕上籃得手後，一度追到只剩8分差，差距只剩個位數，可惜沒能延續反撲攻勢，末節氣力放盡，終場以22分差敗下陣來。

台灣隊此役團隊命中率僅31.2%，外線命中率更只有15%，籃板數49：50僅少黎巴嫩一記，但防守籃板少了隊手15個，此外也被對手搧了7記火鍋。

台灣隊全隊3人得分達雙位數，劉耕灝貢獻15分、陳均維10分、6籃板、6助攻，張鈞淮攻下10分。

U18亞洲盃男籃台灣不敵黎巴嫩。（取自FIBA官網）

U18亞洲盃男籃台灣不敵黎巴嫩。（取自FIBA官網）

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