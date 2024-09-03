MLB》大谷翔平猛敲時速188KM安打、單場3盜！道奇17安制伏響尾蛇

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與響尾蛇4連戰最後一戰，日本巨星大谷翔平雙安演出，還上演3次盜壘追平生涯單場最高，昨天被響尾蛇狠狠教訓的道奇今天也復仇雪恨，團隊狂敲17安，終場以11：6獲勝，以3：1拿下系列戰。

大谷翔平今首局首打席就敲出時速117.2英里（約188.6公里）的強勁安打，4上選到保送後盜上二壘，7上敲出本場第2安，隨後更是連盜兩壘來到三壘。此役大谷4打數2安打，選到2保送，吞下1K，上演3次盜壘追平生涯單場最高，賽後打擊率0.292，攻擊指數0.993，本季累積「44轟、46盜」，持續朝「50轟、50盜」邁進。

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大谷翔平。（美聯社）

道奇3上就靠著貝茲（Mookie Betts）適時安打與佛里曼（Freedie Freeman）2分砲取得3：0領先，響尾蛇先發左投E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投4局被敲7安丟分。7上佛里曼高飛犧牲打、史密斯（Will Smith）2分打點安打再幫道奇擴大領先成6：1。

儘管響尾蛇7下馬上追到3分差，道奇8上又展開一輪猛攻，包括佛里曼上演單場雙響砲，單局狂灌5分奠定勝基。道奇今全場狂敲17安，大谷、貝茲、佛里曼、史密斯、泰勒（Chris Taylor）都是雙安演出，佛里曼單場貢獻5分打點，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）則是5打數5安打。

貝茲、佛里曼。（法新社）

道奇先發右投佛雷爾提（Jack Flaherty）今主投5.2局用96球有55顆好球，被敲出5支安打，送出7次三振與3次保送，收下本季第11勝，賽後防禦率3.01。道奇目前83勝55敗穩居國聯西區第一，而響尾蛇今落敗後來到77勝61敗，兩隊勝差來到6場。

佛雷爾提。（美聯社）

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