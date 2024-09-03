MLB》41歲的韋蘭德失5分、吞先發3連敗 太空人中止5連勝

太空人3屆塞揚名投韋蘭德。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今天先發僅投4.2局失5分，太空人最後在客場以3比5敗給紅人，中止近期的5連勝。韋蘭德自8月21日傷癒歸隊之後，近3場先發都吞敗。

韋蘭德開賽就遇到控球問題，連丟3次保送讓對手攻占滿壘，先被紅人佛里朵（TJ Friedl）敲高飛犧牲打，接著法蘭斯（Ty France）敲適時安攻1分，讓紅人首局攻進2分。

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韋蘭德從第2局至第4局都有危機，都驚險沒有掉分。韋蘭德在第5局遇到亂流，2出局後連續被敲3安失掉2分。太空人這時換投，韋蘭德退場，由奧特（Kaleb Ort）接替投球。但下一棒的紅人打者羅沙里歐（Amed Rosario）再敲適時安攻進1分，紅人單局再拿3分。

總計韋蘭德主投4.2局用107球，只有58顆好球，被敲8安失5分，丟4次保送、賞3次三振，吞本季第5敗，賽後防禦率為4.52。韋蘭德本季13場先發，戰績3勝5敗，共投71.2局賞63次三振，被打擊率為2成57，每局被上壘率為1.31。

太空人打線全場有6安，Y.狄亞茲（Yainer Diaz）單場2安3打點。太空人第9局一度有著2出局三壘有人的得分機會，但太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲平飛球被接殺，讓太空人最後吞下敗仗。

Espi comes through again! pic.twitter.com/mB6TYmK666 — Cincinnati Reds （@Reds） September 2, 2024

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