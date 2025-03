MLB》41歲的韋蘭德失5分、吞先發3連敗 太空人中止5連勝

太空人3屆塞揚名投韋蘭德。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人3屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)今天先發僅投4.2局失5分,太空人最後在客場以3比5敗給紅人,中止近期的5連勝。韋蘭德自8月21日傷癒歸隊之後,近3場先發都吞敗。

韋蘭德開賽就遇到控球問題,連丟3次保送讓對手攻占滿壘,先被紅人佛里朵(TJ Friedl)敲高飛犧牲打,接著法蘭斯(Ty France)敲適時安攻1分,讓紅人首局攻進2分。

韋蘭德從第2局至第4局都有危機,都驚險沒有掉分。韋蘭德在第5局遇到亂流,2出局後連續被敲3安失掉2分。太空人這時換投,韋蘭德退場,由奧特(Kaleb Ort)接替投球。但下一棒的紅人打者羅沙里歐(Amed Rosario)再敲適時安攻進1分,紅人單局再拿3分。

總計韋蘭德主投4.2局用107球,只有58顆好球,被敲8安失5分,丟4次保送、賞3次三振,吞本季第5敗,賽後防禦率為4.52。韋蘭德本季13場先發,戰績3勝5敗,共投71.2局賞63次三振,被打擊率為2成57,每局被上壘率為1.31。

太空人打線全場有6安,Y.狄亞茲(Yainer Diaz)單場2安3打點。太空人第9局一度有著2出局三壘有人的得分機會,但太空人強打阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)敲平飛球被接殺,讓太空人最後吞下敗仗。

