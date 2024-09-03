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12強》鄭宗哲有望披台灣隊戰袍？ 傳大聯盟可開放40人名單參賽

2024/09/03 08:10

鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第三屆世界棒球12強賽將在11月開打，原本12強賽的賽制，大聯盟未開放各隊40人名單球員參賽。但根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，各國將被允許徵召大聯盟40人名單內的選手。

羅梅洛在X上指出，關於12強賽的消息，聽聞各國將被允許徵召大聯盟40人名單的球員，他們可以向大聯盟球隊提出請求，而大聯盟球隊可以批准或是拒絕球員參加12強賽。

目前台灣好手在大聯盟40人名單的選手，包含效力海盜隊的台灣游擊手鄭宗哲、巨人投手鄧愷威，皆有望披上台灣隊戰袍出征12強賽。鄭宗哲去年參加過2023經典賽、以及杭州亞運。鄧愷威則是打過經典賽。

本屆12強賽，台灣與南韓、日本、古巴、多明尼加、澳洲分在B組。而A組則有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、以及波多黎各。

鄭宗哲本季在海盜2A出賽114場，交出11轟、48分打點，打擊率2成13，上壘率3成15，長打率3成43，整體攻擊指數為0.658。

鄧愷威今年曾短暫升上大聯盟，出賽4場防禦率為9.82，共投11局被敲15安，被打擊率為3成26，每局被上壘率為2.09；鄧愷威本季在3A出賽19場有11場先發，戰績2勝5敗、防禦率9.09，共投65.1局被敲85安，被打擊率為3成17，每局被上壘率為1.81。

鄧愷威。（資料照，記者林正堃攝）鄧愷威。（資料照，記者林正堃攝）

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