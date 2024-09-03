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MLB》大谷翔平再戰老東家挑戰「50-50」曝未能續留天使真心話

2024/09/03 08:31

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今繳出雙安、單場3次盜壘的好表現，本季來到「44轟、46盜」，挑戰史無前例的「50轟、50盜」近在咫尺，大谷賽後談及挑戰偉大紀錄的感想，還透露關於休季是否曾想過續留天使的話題。

此役大谷翔平4打數2安打，選到2保送，吞下1K，上演3次盜壘追平生涯單場新高，賽後打擊率0.292，攻擊指數0.993，本季累積「44轟、46盜」，持續朝「50轟、50盜」邁進。

賽後談到即將挑戰「50轟、50盜」，大谷表示，「我不確定還剩下多少場比賽，但如果我能保持健康多出賽，應該會有機會。」對於道奇今擊敗響尾蛇，以3：1拿下系列戰，大谷說道，「我們贏了前2戰，雖然昨天輸了，但大家迅速調整心情打出精彩一役，能夠打敗同分區的對手很重要。」

道奇結束與響尾蛇的4連戰後，將前往天使主場進行2戰的「高速公路大戰」，大谷說道，「當然，在曾經待過最多時間的球場比賽很特別，能夠在天使球迷面前比賽也是很特別的事，我會盡力而為。」

此外，大谷還被問到關於休季天使沒有給出與道奇相同的報價，他表示，「我沒什麼特別想法，我認為包括道奇在內的球隊都給了我很高的評價，因此我更感謝那些給予我高評價的球隊，這和天使無關。」

若天使提出相同報價，大谷留下的可能性多大？「這並未發生，所以我無法談論這些假設的情況。現在我在這支球隊（道奇）努力，希望能在世界大賽中奪勝，這就足夠了。」談及為何在天使時無法取得好戰績，大谷表示，「我自己也歷經好的球季，和因傷無法出賽的球季，如果我能更穩定貢獻，情況可能會有所不同。」

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