帕運射箭》超猛！美國「無臂射手」擊敗中國好手摘金 還創歷史新高紀錄

美國「無臂射手」斯圖茨曼。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024巴黎帕運射箭項目，美國「無臂射手」斯圖茨曼（Matt Stutzman）昨在複合弓個人賽擊敗中國好手艾新亮，摘得金牌，這是斯圖茨曼征戰四屆帕運賽場後，終於獲得生涯首面帕運金牌。

斯圖茨曼天生就沒有手臂，從小到大運用雙腳處理日常生活的大小事，他運用自己的雙腳來射箭，他首次出征2012年倫敦帕運就摘得男子複合弓銀牌，不過他在2016年里約帕運、2021年東京帕運都止步16強。

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本屆巴黎帕運賽場，斯圖茨曼一路過關戰將，關鍵的金牌戰中面對艾新亮，最後以149比147勝出，斯圖茨曼勇奪生涯首面帕運金牌。

斯圖茨曼也成為帕運史上第一位贏得金牌的「無臂」射手，同時射出149分也是帕運新高紀錄。

美國「無臂射手」斯圖茨曼。（資料照，路透）

這也是現年41歲的斯圖茨曼最後一次參加帕運賽場，他表示，「我不想給自己增加贏得獎牌的壓力，我來這裡並與家人們享受自己最後一次的帕運，而那些記憶是我練習的動力，這不是因為我來這裡是為了贏得獎牌。」

當斯圖茨曼站上頒獎台聽著美國國歌，這一刻讓他非常激動，「我簡直不敢相信自己在那，我不敢相信自己打敗中國射箭手，因為他們非常強大。」

斯圖茨曼的射箭影片請點此

美國「無臂射手」斯圖茨曼。（資料照，法新社）

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