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MLB》大谷翔平揭單場3盜的積極心態 道奇主帥很欣賞：我最看重...

2024/09/03 09:06

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天再度展現壘間破壞力，單場三度盜壘成功追平個人生涯最高，賽後大谷也透露自己積極盜壘背後的心態，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）也不禁盛讚大谷在場上的比賽精神。

大谷翔平此役4上選到保送後盜上二壘，7上敲出本場第2安，隨後更是連盜兩壘來到三壘。談到第7局連續盜壘2次，大谷指出，「如果有很高的把握能安全上壘，就應該要去做。相比大量嘗試但失敗的多，我認為少量嘗試但成功率高會更好。」

大谷翔平本季已累積46盜，持續將個人盜壘單季新高往上堆。而他在7月累積12盜、8月更有15盜，且從7月24日對戰巨人的比賽至今，大谷已經連續23次盜壘成功。談到背後心態，大谷說，「這些盜壘為得分做出了貢獻，這讓我更加有信心。當身後的打者能將我送回本壘時，我就更積極地想要進壘。」

道奇總教練羅伯斯賽後一如既往稱讚大谷的表現，「我愛死了！太棒了！」同時也坦言，「我很欣賞他積極進取的想法。這些盜壘創造了有利的局面。」

大谷本季來到「44轟、46盜」，對於挑戰「50轟、50盜」，羅伯斯也給出肯定，「可能性很高！」他還提到，「他有很高的球商，我最看重的，是他是一名真正的團隊球員，他擁有強烈的求勝渴望，這點讓我很欣賞。」

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