U18亞青》對台灣後援3.2局飆7K！韓媒看好南韓左投選秀行情上漲

裵璨昇。（資料照，取自WBSC官網）

〔體育中心/綜合報導〕台灣昨在第13屆U18亞青賽預賽首戰以1：0險勝南韓，台灣打線遭到南韓後援左投裵璨昇壓制，接替登板3.2局狂飆7K，速球還來到150公里，亮眼表現也引發韓媒關注。

台灣前2局6上6下，3局下才靠著滿壘選到保送擠回1分，南韓當機立斷換投，由裵璨昇接替先發的王牌左投丁炫瑀，他後援登板3.2局，被敲出3支安打，送出7次三振、1次保送，沒有失分，轉播顯示他的直球也有150公里水準。

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裵璨昇賽前曾受訪表示，如果自己在重要的比賽中登板，就會盡全力壓制對手，還堅定喊話對手的主場優勢不重要，只要自己投得好就夠了。韓媒《starnews》也指出，裵璨昇有望在即將舉行的KBO韓國職棒選秀會中以首輪中選，而他面對台灣的好表現，有機會進一步提升他的評價。

南韓在對陣台灣前就抱持高度警戒，教頭朴啓源在來台前就分析，「台灣有許多優秀的新秀進入美國職棒，實力有所提升，技術也有了進步，尤其是投手實力相當強大。」

台灣擊敗南韓後，原本今天要交手巴基斯坦，但巴基斯坦由於人數不足退賽，因此明天再擊敗泰國就能以A組第1晉級超級循環賽；至於南韓今天則要對上泰國。

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