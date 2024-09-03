MLB》登板必輸？福萊克森連20場先發但白襪都吞敗 創史上最慘紀錄

白襪先發投手福萊克森。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪先發投手福萊克森（Chris Flexen）今天僅投3.1局失3分，白襪牛棚無法壓制金鶯砲火，最後在客場以3比13輸球，白襪苦吞11連敗。福萊克森近20場先發，但白襪隊都吞下敗仗，創下大聯盟史上最慘紀錄，先前紀錄是連19場。

福萊克森此戰主投3.1局被敲7安（包含1轟），失掉3分，賞5次三振、丟2次保送，吞本季第14敗，賽後防禦率為5.36。福萊克森也以14敗成為獨居本季大聯盟敗投王。

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福萊克森本季出賽29場有26場先發，共投137.2局被敲155安，共挨20發全壘打，被打擊率為2成82，每局被上壘率為1.54。福萊克森自5月8日拿到勝投後，近21場先發是0勝11敗、這段期間的防禦率為5.73。

「每當我拿球，我期望自己上場有競爭力，投出很棒的表現。」福萊克森說，「雖然有幾場是優質先發，但總體來說，我對自己的表現感到非常失望。」

白襪隊目前戰績31勝108敗，今年可能會以36勝126敗作收。根據《ESPN Stats & Information》指出，白襪隊在近45場比賽的戰績只有4勝41敗，這是自1916年費城運動家以來，45場比賽的最差成績。

白襪先發投手福萊克森。（法新社）

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