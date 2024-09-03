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MLB》洋基單局狂灌5分奪本季第80勝 塞揚王牌6局飆9K卻提前退場

2024/09/03 10:59

柯爾。（法新社）柯爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場與衛冕軍遊騎兵展開系列戰，條紋軍打線在6局上一口氣灌進5分，加上塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）先發6局狂飆9次三振僅失1分好投，終場8：4擊敗遊騎兵，中止2連敗的同時也奪下本季第80勝。

洋基3局上靠著「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）2分打點二壘安打先持德點，3局下遊騎兵追回1分。6局上洋基打線大爆發，開局托瑞斯、索托（Juan Soto）都敲安，「法官」賈吉（Aaron Judge）二壘安打一棒清壘，也點燃攻勢，條紋軍單局灌進5分，取得7：1領先。

7局下遊騎兵靠著大物新秀朗福德（Wyatt Langford）的2分砲稍微將比分拉近，不過8局上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也炸裂，敲出中外野418英呎陽春砲，擊球初速達112.4英哩，本季第25轟也幫助洋基再添保險分。

9局下洋基牛棚上演劇場，左投希爾（Tim Hill）1出局後被敲一壘安打，洋基立刻派出終結者霍姆斯（Clay Holmes），結果他一上場就被敲二壘安打，隨後被擊出內野滾地球丟1分，所幸最終仍穩住陣腳，鎖定勝局。

柯爾本季傷癒歸隊後，表現越來越出色，今天主投6局用82球有56顆好球，僅被敲出4支安打失掉1分，飆出9次三振，投出1次保送，賽後防禦率降至3.65，摘本季第6勝。不過他在第7局登板暖身時右腳產生不適，隨後便跟著防護員退場，消息指出柯爾右小腿抽筋，明天將進一步情況。

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