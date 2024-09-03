MLB》不選大谷！名教頭休瓦特力挺林多拿MVP 「他讓隊友變更好」

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季達到44轟、46盜，今年有望達成「50轟、50盜」的大紀錄，也是本季國聯年度MVP熱門人選之一。但前大都會教頭休瓦特（Buck Showalter）近日上節目表示，他會把MVP票投給子弟兵、大都會球星林多（Francisco Lindor）。

休瓦特在《MLB Network》節目中表示，他會選林多是國聯MVP，「我認為林多會影響事情，我很了解對他在休息室的表現，他每天都在自己的置物櫃前，是個負責任的球員，專注於當游擊手，他能讓他的隊友們變得更好。」

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「（林多）可以上場打4支0，並贏得一場比賽。那些DH（指定打擊）不能繳出4支0還贏得一場比賽。」休瓦特說道。

林多。（今日美國）

休瓦特曾在2022年執掌大都會兵符，當年率隊打出101勝61敗，卻在國聯外卡生死戰出局。大都會去年只打出74勝87敗成績，也讓休瓦特下台一鞠躬。休瓦特生涯曾執教過洋基、響尾蛇、遊騎兵、以及金鶯等球隊。

林多本季出賽138場，交出29轟、81分打點，跑出25盜，打擊率2成71，上壘率3成42，長打率0.493，整體攻擊指數（OPS）為0.835。林多也是今年國聯年度MVP的熱門人選之一。

休瓦特。（資料照，美聯社）

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