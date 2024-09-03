羽球》把握機會！戴資穎「堅持到底悠遊卡」今天重啟預購

悠遊卡公司和台灣「羽球天后」戴資穎合作，在今天重啟『戴資穎堅持到底悠遊卡』套組預購。（悠遊卡公司提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕悠遊卡公司和台灣「羽球天后」戴資穎合作，在今天重啟『戴資穎堅持到底悠遊卡』套組預購，讓大家珍藏這榮耀時刻。

悠遊卡公司發行兩款設計，分別收藏2張戴資穎在場上比賽畫面，卡片也印製小戴簽名，套組包裝上紀錄世界球后各項重要里程碑，小戴奮戰的汗水與榮耀時刻，值得珍藏！

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台北羽球公開賽今（3日）在台北小巨蛋開打，世界排名第3的戴資穎這榮膺頭號種子，首輪對手為世界排名67的印度小將赫蔓特，兩人去年台北賽過招，小戴以直落二勝出。

戴資穎今年底將退役，所以她也想把握能在台北公開賽的出賽機會，而悠遊卡公司表示，「我們回應粉絲許願，於比賽期間重開預購！粉絲這次要抓緊機會喔！」

預購期間：9/3（二）11:00~9/8（日）23:59

戴資穎

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