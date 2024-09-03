MLB》超越大谷登國聯打點王！釀酒人強打連5戰開轟平2大史詩紀錄

阿德梅斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今以9：3擊敗紅雀，陣中游擊強打阿德梅斯（Willy Adames）敲出本季第29轟，連續5場開轟也追平大聯盟游擊手紀錄。而阿德梅斯本季打點也來到99分，超越道奇日本巨星大谷翔平，暫居國聯打點王。

阿德梅斯今天迎來29歲生日，而他在首局就扛出3分砲慶祝，本季第29轟出爐。阿德梅斯已經連續5場比賽開轟，追平大聯盟史上游擊手連續開轟場次紀錄；此外，阿德梅斯本季已敲出13支3分砲，追平名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），並列史上單季擊出最多3分砲的打者。

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阿德梅斯近8轟有5轟是3分砲，甚至近期連釀酒人的轉播團隊也都開始稱呼阿德梅斯為NBA勇士神射手柯瑞（Stephen Curry），「我蠻喜歡的，」阿德梅斯近日受訪時說道，「希望我們能持續下去，他（柯瑞）是最棒的，是最偉大的三分射手。」

阿德梅斯本季打擊三圍.255/.338/.474，攻擊指數0.812，累積29發全壘打，有望超越2022年賽季的31轟，改寫自己生涯單季最多轟紀錄；而他今天的3分砲也讓他本季打點數來到99分，超越大谷翔平與勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）的98分，暫居國聯打點王。

釀酒人近7戰拿下6勝，目前在國聯中區以81勝57敗穩坐第一，距離第2名的小熊有著10場勝差；而紅雀則以69勝69敗位居國聯中區第3，目前距離外卡第3的勇士有5.5場勝差，想擠進季後賽相當有難度。

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