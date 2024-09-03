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中職》蕭任汶神級紀錄 古林睿煬20局0失分才能打破

2024/09/03 11:23

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅上週作客天母慘遭味全龍3戰橫掃，下半季勝率跌破5成落居第4，今天獅隊回到台南主場迎戰樂天桃猿，推出本土王牌古林睿煬先發力挽狂瀾，樂天先發投手則是陳克羿。

本季古林睿煬先發17場共投103局，還差17局就能補足規定投球局數、生涯首見，失21分其中19分責失，防禦率1.66暫居全聯盟第一，有機會挑戰生涯第一座防禦率王，若要打破2001年前兄弟象投手蕭任汶以1.40數據拿下防禦率王的聯盟紀錄，接下來古林睿煬必須連續20局投球無失分，才能以1.39防禦率改寫歷史，可謂高難度任務。

蕭任汶現任台鋼雄鷹投手教練，回顧2001年球季，當時擔任後援投手的蕭任汶還差5局，才能補足規定的90局投球局數，10月1日新竹球場兄弟象對中信鯨雙重賽首戰，也是該季最後一天例行賽程，兄弟日籍先發投手斉藤肇投3局失1分，隨即「技術性退場」，由蕭任汶接手中繼，顯然是要做球給他。

結果，蕭任汶5局投好投滿，雖然掉3分，防禦率從賽前的1.16升至賽後的1.40，但仍無損他以「天文數字」勇奪生涯首座防禦率王，樹立「肉蕭障礙」。

蕭任汶先前受訪時曾表示，當年本來沒去想這紀錄，後來投手教練劉義傳有注意到，就把機會做給他，真的很感謝劉教練，只是2001年投太多，隔年上半季右手肘患「關節鼠」開刀導致下半季缺陣，還好總冠軍賽及時傷癒歸隊，他認為，「也許未來有人會打破這紀錄，一切都很難說。」

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