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MLB》本季只投1場的千賀滉大拚季末歸隊 不排除擔任後援角色

2024/09/03 13:26

大都會日籍投手千賀滉大。（資料照，美聯社）大都會日籍投手千賀滉大。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大日前因左小腿拉傷，目前仍在復健，力拚今年重回大聯盟賽場。千賀滉大有機會在美國時間9月25日歸隊，若屆時大都會仍有望爭取季後賽名額，千賀滉大不排除擔任後援投手。

千賀滉大去年繳出12勝7敗、防禦率2.98，單季賞202次三振。但千賀今年受到右肩傷勢困擾，他直到7月26日才迎來本季首場先發，當天主投5.1局失2分、賞9次三振，卻因左小腿拉傷而退場。千賀滉大隨後被放進60天傷病名單。

如果千賀滉大復健順利、並離開60天傷病名單重返大聯盟，估計可能會是大都會剩下最後約5場例行賽的時候。大都會目前以74勝64敗暫居國家聯盟東區第三，距離國聯外卡第三個名額的勇士僅0.5場勝差，仍有機會擠進季後賽戰場。

「我想自己能做的就是盡量在那個日期、或是接近那個時間點回到賽場。」千賀滉大透過翻譯表示，「這是我努力的目標。」

千賀滉大也願意轉往後援角色來幫助球隊，「無論他們讓我擔任先發、或是到牛棚，這都取決於他們。我只想盡可能多投一些局數。」

大都會總教練門多薩（arlos Mendoza）表示，「只要他感覺良好，我們願意接受任何事情。」

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