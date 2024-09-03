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體操》唐嘉鴻奧運奪銅後 高難度新動作曝光要拚認證可望歷史留名（影音）

2024/09/03 12:44

唐嘉鴻。（記者粘藐云攝）唐嘉鴻。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「世界貓王」唐嘉鴻今年巴黎奧運奪下男子體操單槓銅牌，今天在母校台灣師大分享運動科學對他的幫助，未來將持續朝2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運邁進。同時他的教練翁士航今天公布，近期唐嘉鴻要挑戰自創新動作單手槓上轉體540度、貓跳900度，希望獲得認證，並以「Taiwan Tang 1」、「Taiwan Tang 2」來命名。

唐嘉鴻去年遭逢阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，錯過成都世大運和杭州亞運，但他在台灣師大運動科學團隊幫助下，只花了約半年時間，就順利康復並出征世界盃挑戰賽巴黎站，更以超越以往的高難度動作，摘下單槓金牌，之後更在巴黎奧運摘下銅牌，翁士航說：「我們去國際比賽，大家都稱這真的是奇蹟。」

唐嘉鴻接下來預計要重新開始全能的訓練，翁士航說：「唐嘉鴻目前會朝2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運邁進，今年他的重點，是要讓全能的實力提升，挑戰不會只有單槓項目，單手槓上轉體540度，目前全世界沒有人能做到，希望以Taiwan Tang來命名、另外則是貓跳900度，有沒有辦法達成，我們就勇敢的作夢吧！相信只要能做出來，世界一定會驚艷不已。」

對於單手槓上轉體540度、貓跳900度的構想，唐嘉鴻透露，主要是貓跳540度成功率、精準度都越來越高，才和教練一起討論、作夢，希望在擅長的動作有些創新，看看有沒有辦法再多轉一圈，「現階段還在規劃當中，希望在運科團隊幫助下能達成。」

目前唐嘉鴻在訓練時，已完成單手槓上轉體540度、貓跳900度，可望被國際體操總會（FIG）認證，屆時希望能夠以「Taiwan Tang」來命名，名留青史，唐嘉鴻說：「以前實力還不夠時，都覺得這只是空想，但現在已經很接近，這過程雖然很辛苦，但很值得，也更有動力去努力。」

翁士航。（記者粘藐云攝）翁士航。（記者粘藐云攝）

唐嘉鴻今天和教練翁士航在台灣師大分享運科團隊的幫助。（記者粘藐云攝）唐嘉鴻今天和教練翁士航在台灣師大分享運科團隊的幫助。（記者粘藐云攝）

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