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MLB》離開洋基卻回春！塞維里諾相隔6年摘雙位數勝投 大都會近17戰12勝

2024/09/03 14:03

大都會投手塞維里諾。（美聯社）大都會投手塞維里諾。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會30歲投手塞維里諾（Luis Severino）今天交出7局失1分好投，幫助大都會在主場以4比1擊敗紅襪。塞維里諾收下本季第10勝，這是他自2018年的19勝之後，再度摘得單季雙位數勝投。

塞維里諾此戰只在第3局被紅襪球星杜蘭（Jarren Duran）敲適時安失掉1分，其餘6個半局都沒有掉分，並製造2次雙殺守備。塞維里諾今主投7局被敲6安失1分，賞5次三振、丟2次保送，摘得本季第10勝，防禦率3.84。

大都會全場有8安，當家球星林多（Francisco Lindor）2安1打點，近期連31場上壘創生涯新高、同時也是連13場敲安，讓現場大都會球迷高喊「MVP」。尼莫（Brandon Nimmo）也有1安1打點。

大都會球星林多。（美聯社）大都會球星林多。（美聯社）

上季只投出4勝8敗、防禦率6.65的塞維里諾，去年季後離開效力8年的洋基，今年以1年1300萬美元加盟大都會，他也成為大都會本季先發輪值要角，塞維里諾本季27場先發拿10勝6敗，共投159.1局賞136次三振，每局被上壘率為1.26。塞維里諾的勝投數為全隊第二多，僅次於大都會左投馬奈亞（Sean Manaea）的11勝。

大都會近17場拿12勝，近期處於5連勝狀態，目前以74勝64敗暫居國家聯盟東區第三，距離國聯外卡第三的勇士只有0.5場勝差。這是大都會自2022年賽季之後，再度有勝場多餘敗場有10場之多。而大都會在6月2日（美國時間）的時候，距離5成勝率還有11場比賽（當時戰績為24勝34敗），如今卻有機會闖進季後賽戰場。

「我們離季後賽席次很接近了。」塞維里諾說，「所以從現在開始，每次他們讓我上場丟球，都是我讓球隊更接近季後賽的機會。」

大都會投手塞維里諾。（美聯社）大都會投手塞維里諾。（美聯社）

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