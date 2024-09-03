晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體操》「有在家訓練的感覺！」唐嘉鴻奧運奪銅 感謝台師大運科團隊協助

2024/09/03 13:58

唐嘉鴻今天和教練翁士航在台灣師大分享運科團隊的幫助。（記者粘藐云攝）唐嘉鴻今天和教練翁士航在台灣師大分享運科團隊的幫助。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「世界貓王」唐嘉鴻成功走出受傷陰霾，今年巴黎奧運摘下男子體操單槓銅牌，母校台灣師大的運動科學團隊發揮關鍵作用，結合醫療團隊幫助他在短時間內康復，重返賽場，並透過精確的生理監測和訓練調整，改進技術動作，實現了奪牌夢想。

唐嘉鴻即便在單槓決賽出現掉槓的失誤，最後驚奇奪牌，教練翁士航表示，雖然奪牌過程峰迴路轉，不過這全是唐嘉鴻用努力換回的，「我的想法就是不到最後一刻都不要放棄，假設今天嘉鴻失敗後，後面回場沒有堅持住，他就不可能奪下這面牌。很想說他運氣好，但這同時也是實力。」

唐嘉鴻在1年前因阿基里斯腱斷裂的重創，不得不暫時離開體操場，但他並沒有因此放棄夢想。在家人、教練、運動科學團隊以及醫療團隊的全力支持下，唐嘉鴻依然能夠迅速康復，重返賽場，最終再次站上奧運殿堂。

從阿基里斯腱斷裂到再度踏上競技場，唐嘉鴻在運科團隊協助下，只花了約半年時間，就出征世界盃挑戰賽巴黎站，更以超越以往的高難度動作，摘下單槓金牌。

備戰巴黎奧運期間，翁士航更進一步申請國科會精準運科專案計畫，由運動競技學系主任鄭景峰擔任主持人，匯集研究運動生理學、運動生物力學，以及運動傷害防護，甚至是電子工程系的各領域專家，包括台科大教授林淵翔以及台師大體育與運動科學系教授李恆儒，組成研究團隊，協助唐嘉鴻透過更科學化的訓練，邁向顛峰。

該研究團隊在訓練前，讓唐嘉鴻穿戴儀器，即時偵測他的心跳呼吸、肢體動作速度及肌肉血氧飽和度，掌握他每日生理狀態，並隨之彈性調度課表，避免過度訓練造成傷害。此外，該研究團隊也透過體操智慧化裝備的開發，讓教練可以用手機就掌握單槓上技術動作的即時數據，甚至包括了選手在落地時的平衡與穩定能力的量化數據。

團隊更透過槓上感測器與影像數據系統的整合，即時掌握選手頭部與單槓的距離變化、脫槓與接槓的時間，進而能分析選手的滯空時間數據，由此找到最適合選手上槓的位置與角度，並協助技術動作難度的改善與精進。

台師大校長吳正己表示，台師大精準運科團隊成員陣容堅強，包含國家訓練中心運科總召相子元講座教授、國科會精準運科召集人陳美燕教授等，發展出體能訓練、傷害防護學分學程，將奧運等級的運動科學推展到全民運動。除了協助頂尖運動員的體操精準運科計畫外，還有其他國科會研究計畫在進行。

對於母校的支持，唐嘉鴻表示，真的是在家訓練的感覺，「平時校長、長官會來關心訓練狀況，學校的熱情，對我來說是很大訓練動力，每天都滿滿能量也很幸福。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中