體操》「有在家訓練的感覺！」唐嘉鴻奧運奪銅 感謝台師大運科團隊協助

唐嘉鴻今天和教練翁士航在台灣師大分享運科團隊的幫助。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「世界貓王」唐嘉鴻成功走出受傷陰霾，今年巴黎奧運摘下男子體操單槓銅牌，母校台灣師大的運動科學團隊發揮關鍵作用，結合醫療團隊幫助他在短時間內康復，重返賽場，並透過精確的生理監測和訓練調整，改進技術動作，實現了奪牌夢想。

唐嘉鴻即便在單槓決賽出現掉槓的失誤，最後驚奇奪牌，教練翁士航表示，雖然奪牌過程峰迴路轉，不過這全是唐嘉鴻用努力換回的，「我的想法就是不到最後一刻都不要放棄，假設今天嘉鴻失敗後，後面回場沒有堅持住，他就不可能奪下這面牌。很想說他運氣好，但這同時也是實力。」

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唐嘉鴻在1年前因阿基里斯腱斷裂的重創，不得不暫時離開體操場，但他並沒有因此放棄夢想。在家人、教練、運動科學團隊以及醫療團隊的全力支持下，唐嘉鴻依然能夠迅速康復，重返賽場，最終再次站上奧運殿堂。

從阿基里斯腱斷裂到再度踏上競技場，唐嘉鴻在運科團隊協助下，只花了約半年時間，就出征世界盃挑戰賽巴黎站，更以超越以往的高難度動作，摘下單槓金牌。

備戰巴黎奧運期間，翁士航更進一步申請國科會精準運科專案計畫，由運動競技學系主任鄭景峰擔任主持人，匯集研究運動生理學、運動生物力學，以及運動傷害防護，甚至是電子工程系的各領域專家，包括台科大教授林淵翔以及台師大體育與運動科學系教授李恆儒，組成研究團隊，協助唐嘉鴻透過更科學化的訓練，邁向顛峰。

該研究團隊在訓練前，讓唐嘉鴻穿戴儀器，即時偵測他的心跳呼吸、肢體動作速度及肌肉血氧飽和度，掌握他每日生理狀態，並隨之彈性調度課表，避免過度訓練造成傷害。此外，該研究團隊也透過體操智慧化裝備的開發，讓教練可以用手機就掌握單槓上技術動作的即時數據，甚至包括了選手在落地時的平衡與穩定能力的量化數據。

團隊更透過槓上感測器與影像數據系統的整合，即時掌握選手頭部與單槓的距離變化、脫槓與接槓的時間，進而能分析選手的滯空時間數據，由此找到最適合選手上槓的位置與角度，並協助技術動作難度的改善與精進。

台師大校長吳正己表示，台師大精準運科團隊成員陣容堅強，包含國家訓練中心運科總召相子元講座教授、國科會精準運科召集人陳美燕教授等，發展出體能訓練、傷害防護學分學程，將奧運等級的運動科學推展到全民運動。除了協助頂尖運動員的體操精準運科計畫外，還有其他國科會研究計畫在進行。

對於母校的支持，唐嘉鴻表示，真的是在家訓練的感覺，「平時校長、長官會來關心訓練狀況，學校的熱情，對我來說是很大訓練動力，每天都滿滿能量也很幸福。」

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