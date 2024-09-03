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MLB》大谷翔平將重返老東家天使主場 道奇教頭笑稱要讓他休兵

2024/09/03 14:53

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲2安、選2次保送，單場跑出3盜，幫助道奇以11比6擊敗響尾蛇，道奇在這次的4連勝中拿到3勝，持續穩居國家聯盟西區龍頭。道奇接下來要做客天使展開2連戰。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）開玩笑說，要讓大谷先休1天。

大谷翔平自2018年起展開旅美生涯，當時加盟天使隊，該年也奪得美聯新人王。大谷翔平也以「投打二刀流」身分摘得2021年、2023年的美聯年度MVP。大谷翔平去年季後離開天使，以10年7億美元大約加盟道奇。

大谷翔平本季出賽135場，交出44轟、98分打點，跑出46次盜壘成功，打擊率為2成92，整體攻擊指數（OPS）為0.993。大谷本季有望挑戰「50轟50盜」的大紀錄。

羅伯斯賽後受訪開玩笑說，「我想讓他（大谷）明天休兵。你們覺得那樣行嗎？大家會接受嗎？」但羅伯斯隨後也提到，只要大谷身體狀況健康，即使道奇拿到分區冠軍，也不會讓他休息，尤其是大谷要挑戰歷史紀錄的時候。

對於大谷即將重返老東家天使隊的主場天使球場，羅伯斯認為，「我相信這將會有點情緒化，但情緒因人而異，我認為他會很好地去應對，幫助我們贏得比賽。」

道奇以83勝55勝暫居國家聯盟西區龍頭、勝率6成01，也是全大聯盟唯一勝率6成的球隊。而天使本季戰績為57勝80敗居美國聯盟西區墊底。

道奇總教練羅伯斯。（法新社）道奇總教練羅伯斯。（法新社）

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