美網》辛納本季四大滿貫都晉8強 年輕球王對決前冠軍梅德維夫

辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner）穩紮穩打，接連搶7得手，7：6（7：3）、7：6（7：5）、6：1 解決地主14種子保羅（Tommy Paul），晉級2024年美國網球公開賽男單8強，將與俄國第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）正面對決。

「能夠在這裡球場打球是很大的榮幸。夜間比賽總是非常、非常愉快。感謝大家支持，這太棒了。」23歲的年輕世界球王辛納，雖然開賽熱機稍慢，很快找回底線強大宰制力，克服1：4落後開局，逆轉搶下首盤，也重挫保羅信心，延續自辛辛那提大師賽以來9連勝的辛納說：「我想我們都沒有打出最佳網球。現場有點風，所以得掌控節奏，我試著保持專注和穩定，這是贏球的關鍵之一。」

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辛納本賽季四大滿貫至少都躋身8強，榮膺自2000年起男單史上第8人，下個對手為「硬地專家」梅德維夫，這位2021年美網冠軍，也是唯一倖存的衛冕者，龍爭虎鬥精彩可期。兩位大滿貫冠軍對戰紀錄，辛納5勝7負落居下風，最近一次為7月溫布頓錦標賽8強，前球王梅德維夫5盤大戰終結5連敗；至於今年初澳洲公開賽冠軍戰，辛納力退梅德維夫首度掄元。

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