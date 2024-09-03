MLB》大谷翔平雙安3盜開選球眼 124年來隊史第6人創罕見紀錄

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰響尾蛇，雙安選到2保送，並跑出3盜，目前累積「44轟、46盜」，持續朝史無前例「50轟、50盜」偉業邁進。大谷翔平此役也寫下一項超狂紀錄與總教練羅伯斯（Dave Roberts）齊名。

大谷翔平今天首局首打席就敲出117.2英哩（約188.6公里）的強勁右外野安打，4局上選到保送後盜上二壘，第7局再擊出右外野安打，之後更是連盜兩個壘包推進至三壘，單場3次盜壘成功追平生涯最佳，也將連續盜壘成功數推進至23次。大谷此役4打數2安打，另有2次保送和1次三振上演3次盜壘追平生涯單場最高，賽後打擊率升至0.292，OPS為（整體攻擊指數）為0.993。

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大谷翔平成為道奇史上第6位單場繳出至少2安、2保送和3盜壘的球員，上一位要追溯到2012年的高登（Dee Strange-Gordon），其他4位分別是2006年佛考（Rafael Furcal）、2004年羅伯斯、1985年薩克斯（Steve Sax）和1959年吉利安（Jim Gilliam）。

另外，生涯累積215轟的大谷翔平在大聯盟前7季共繳出200轟以上的球員當中，累積132盜，超越了布朗（Ryan Braun）的130盜，高居史上第3多，僅次於「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的165盜和「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的176盜。

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