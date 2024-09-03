U18亞青》哀宥宇3歲立志打球 爸爸搬家、接送、隨身攝影一路力挺

台灣棒球U18代表隊先發投手哀宥宇和父親哀昆池。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣隊投手哀宥宇3歲就立志要打棒球，8歲轉學加入球隊，爸爸哀昆池為了哀宥宇打球搬家、接送，一路全力支持，亞青賽期間全程請假當哀宥宇的隨身攝影，在南科上班的哀昆池笑說：「請假太多快沒工作了。」

家住台南新化的哀昆池是死忠獅迷，經常帶小哀宥宇去台南球場看球。哀昆池表示，哀宥宇3歲時看了La new熊鍾承祐單場3響砲大受震撼，立志也要打棒球，他開始陪著哀宥宇玩球，家裡有也不少東西被哀宥宇打爛。

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由於新化地區沒有棒球隊，哀宥宇上小學前，哀昆池去台南市區有球隊的小學一間一間問，可不可以讓哀宥宇隨隊練球，問到崇學國小時，教練對哀宥宇進行小小測試會，發現哀宥宇打得有模有樣，同意哀宥宇跟著練球，小學3年級正式轉學加入球隊。

哀宥宇加入崇學少棒後，哀昆池特地在台南市區租房子，搬家到學校附近，4年級上學期結束後，由於崇學教練團異動，球隊有點亂，哀宥宇再轉學到協進國小，全家也搬回新化，一直到崇明國中畢業，有5年多的時間每天早上6點出門，單程1個多小時送哀宥宇去學校。

哀昆池本來就喜歡拍照，哀宥宇打球後他買了好幾支長鏡頭，以相機紀錄哀宥宇的比賽。哀昆池表示，本來只拍哀宥宇，後來變成球隊的義務攝影，這一次從台灣隊集訓就常常請假來拍照，讓哀昆池開玩笑說快沒工作了。

台灣棒球U18代表隊先發投手哀宥宇。（記者林正堃攝）

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