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TPBL》戰神今開訓盼團隊多溝通、協助 許皓程：要伸展、撿球也能找我

2024/09/03 17:18

台新戰神今天開訓。（台北台新戰神提供）台新戰神今天開訓。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神今正式開訓，本土球員全數到齊外，外籍球員奧利佛也加入訓練，於開訓前，總教練許皓程特別準備團隊守則，從訓練的基本態度到個人目標設定的叮嚀，搭配上賽季例行賽連敗至挺進冠軍賽的精華影片，藉此強化球員們正面思考，他肯定的說：「只有累積，沒有奇蹟，上賽季我們付出努力，一步步達到我們想要的目標，朝對的方向努力，相信這賽季也能依舊美好。」

從影片中重新回顧上賽季的拚戰過程，戰神隊長林宜輝感謝總教練許皓程的用心，但也開玩笑的說：「看完影片感覺回到過去，又年輕一歲。」他期許新賽季能夠像影片的尾聲一樣「走在冠軍的道路上。」

台新戰神今天開訓。（台北台新戰神提供）台新戰神今天開訓。（台北台新戰神提供）

許皓程於團隊守則中強調「團隊優於個人」的觀念，他叮囑，「以團隊的利益為優先，發揮自己最大努力執行對團隊好的事情，決定我們會走到哪。」此外，他也強調溝通的重要性，無論是教練團、球員都應保持密切的溝通，能彼此互相幫忙變得更好，更笑稱：「Michael都請我幫他伸展了，如果你們有需要練投撿球，都可以直接尋求教練們的協助。」

面對今年加入許多新成員，許皓程提到，「競爭激烈是必然的，但隊內良性的競爭，從訓練時就提高強度，會讓我們進步更多。」也期盼大家共同放眼總冠軍為最終目標，朝同一方向邁進。

戰神總教練許皓程。（台北台新戰神提供）戰神總教練許皓程。（台北台新戰神提供）

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