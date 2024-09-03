TPBL》戰神每位球員都有年度目標 許皓程盼黃聰翰成為「聯盟前3名射手」

黃聰翰的年度目標是成為聯盟前3名射手。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神今日正式開訓，本土球員全數到齊外，外籍球員奧利佛也加入訓練，於開訓前，戰神總教練許皓程特別準備團隊守則，另外也為球員訂下今年目標，比如希望「小台」黃聰翰可以成為聯盟前3名的射手。

許皓程今天在開訓時於團隊守則中強調，「團隊優於個人」的觀念，他叮囑，「以團隊的利益為優先，發揮自己最大努力執行對團隊好的事情，決定我們會走到哪。」

請繼續往下閱讀...

許皓程更為每位球員訂定今年目標，他為黃聰翰設定的目標是「成為聯盟前3名射手」。對此，小台笑說：「要比洋將強確實是滿有難度，但訂下目標就是給自己達成的動力，全力以赴。」

洋將奧利佛今天首度加入球隊訓練，他很開心能加入如此棒的團隊：「隊友們都非常親切，很熱情的與我講話歡迎我的到來。」抵台第3天的他，仍受時差影響，身體略顯疲憊，但他認為在訓練持續下，很快將能克服。

戰神正式開訓後，將著重團隊戰術的演練，以及外籍球員的默契磨合，下週起將先後與南韓職籃KBL的水原KT音速彈、高陽索諾天空槍手、安養正官庄赤紅火箭及昌原LG獵鷹隊進行交流賽，持續為新賽季做足準備。

洋將奧利佛。（台北台新戰神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法