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美網》巴西56年來第一人！左手拍瑪雅力退前球后首闖8強

2024/09/03 17:31

巴西女將瑪雅。（路透）巴西女將瑪雅。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕左手持拍的瑪雅（Beatriz Haddad Maia）歷經3盤苦戰，6：2、3：6、6：3力退34歲的丹麥前世界球后沃茲尼亞琪（Caroline Wozniacki），職業生涯首闖美國網球公開賽女單8強，也是賽史近56年來巴西女將第一人。

「很高興看到許多人，尤其是巴西同胞為我歡呼並全年關注。這也給我繼續前進的動力，很多男、女孩可以獲得靈感，能夢想並在這些大球場看到我，如果我在那裡，他（她）們也能做到，我將盡力為每個人帶來更多幸福。」適逢美國勞工節，22種子瑪雅歷經2小時41分鐘激戰，3盤淘汰2009、2014年美網亞軍沃茲尼亞琪，成為自1968年布埃諾（Maria Bueno）以來，第一位晉級紐約法拉盛公園8強的巴西女將。

瑪雅過去美網3度參戰，最佳僅次輪止步，如今大幅突破，加上前站克利夫蘭勇闖決賽，北美硬地賽季近9戰拿下8勝，即將對決去年美網4強的捷克悍將穆霍娃（Karolina Muchova），她期許一雪對戰3連敗之恥，「穆霍娃是世界上最好的球員之一。她的移位、發球和接發球都相當出色，我知道這將是場艱苦的戰鬥。」

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