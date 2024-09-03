排球》南珉貞稱「我是台灣人」 號召球迷進場看福爾摩沙女排俱樂部邀請賽

南珉貞擔任福爾摩沙女排俱樂部邀請賽宣傳大使（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024福爾摩沙女排俱樂部邀請賽將於9月9日至12日在台北市立大學體育館登場，共有台北鯨華、新北中纖以及日韓菲共6隊參賽，並邀請南韓啦啦隊正妹南珉貞擔任賽事宣傳大使。

企排聯賽的台北鯨華、菲律賓F2 Logistics La Salle、南韓聯賽正官庄紅火花分在A組，至於新北中纖、日本V聯賽的福岡Kanoa Laurea、香港Victory屬B組，將6隊分成兩組進行小組循環賽，並在12日進行最終排名賽。

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在台灣擔任中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的南珉貞，近日在吃火鍋時自稱「我是台灣人」引起熱議，而她今天出席福爾摩沙女排俱樂部賽前記者會透露，過去南韓也是女排啦啦隊一員，所以對排球也算了解，她也分享兩項運動應援的不同，「棒球攻防時間較長，而排球節奏快，在對手失分也會跳舞回應。」

南珉貞表示，不管男排跟女排，希望大家多多支持，她也會在賽事期間抽空到場觀賽，而高人氣的她，在記者會外也聚集不少粉絲等候。

比賽另一亮點為廖苡任將身披福岡Kanoa Laurea隊戰袍出賽，有機會對上老東家台北鯨華，而她也已於上月下旬到日本報到，今天在賽前記者會也用錄影方式號召球迷進場觀賽。

南珉貞（記者吳孟儒攝）

南珉貞擔任福爾摩沙女排俱樂部邀請賽宣傳大使（記者吳孟儒攝）

在記者會會場外等待南珉貞的粉絲（記者吳孟儒攝）

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