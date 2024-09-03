排球》台北鯨華今夏移訓收穫多 鄧衍敏：台灣女排真的不差

台北鯨華教練鄧衍敏（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕為了備戰新賽季台北鯨華今夏前往廈門、越南進行為期20天的移地訓練和友誼賽，接下來也將在2024年福爾摩沙女排俱樂部登場，透過實戰累積經驗，也要驗收移訓後的成果。

台北鯨華在8月中先到廈門進行為期一週的移地訓練和友誼賽，隨後再赴越南參加VTV盃，與日本的Aranmare山形、中國河內女排、俄羅斯Korabelka隊切磋，有不少收穫。

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台北鯨華隊教練鄧衍敏指出，透過交流賽也對上不同球風的隊伍，也從170公分的球隊，打到甚至平均身高190公分的隊伍，「其實是蠻震撼，但這次收穫也很多，回過頭看，台灣女排真的不差，就是有沒有透過有效訓練，還有在賽事中應該要有的技、戰術，這次也透過比賽，找到更多細節。」

在主力舉球員廖苡任旅日離隊後，鄧衍敏也坦言戰力流失不少，她說：「現在真的要認知到沒有苡任的日子，她是不可或缺的一角，但我們陸續有更多新加入球員，希望能培養第二個像苡任一樣的舉球員。」

台北鯨華結束為期20天的移地訓練跟友誼賽，接下來將參加下週在台北市立大學體育館登場的福爾摩沙女排俱樂部邀請賽，鄧衍敏也希望球隊透過以賽代訓，在10月企聯開打前做好準備。

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